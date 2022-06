Aposta única leva mais de R$ 3 milhões na Mega-Sena; veja números sorteados

141 apostas acertaram a quina e cada uma leva R$ 14.175,63

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mega-Sena nessa semana saiu na terça, quinta e no próximo sábado



Nesta quinta-feira, 02, foi realizado o sorteio do concurso 2.487 da Mega-Sena, em São Paulo, e apenas uma aposta simples levou o prêmio de R$ 3.681.934,22. Ela veio do Rio de Janeiro. Os números sorteados foram: 23 – 36 – 42 – 48 – 52 – 58. Ao todo, 141 apostas acertaram a quina e cada um leva R$ 14.175,63. Já a quadra teve 4.588 vencedores e cada um leva R$ 622,35. O sorteio do próximo sábado, dia 04, está avaliado em R$ 4 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, ou em qualquer lotérica do país.