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Genial/Quaest: 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6×1

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (18) aponta, no entanto, que o apoio cai para 39% caso a mudança resulte em redução salarial

  • Por Nícolas Robert
  • 18/05/2026 11h00
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LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestação pelo fim da escala de trabalho 6X1 na Avenida Paulista Manifestação pelo fim da escala de trabalho 6x1 na Avenida Paulista, região central de São Paulo

Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) mostra que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6×1 – seis dias de trabalho para um de descanso. O levantamento aponta que 22% da população é contra a proposta, enquanto 7% não são a favor nem contra e 3% não souberam ou não responderam.

Na comparação com a última pesquisa sobre o tema, o percentual a favor do fim da escala 6×1 caiu, já que era de 72%. Entre aqueles que são contra a proposta, o percentual também caiu: era de 24%.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) sobre o fim da escala 6x1

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) sobre o fim da escala 6×1

Os dados revelam que o assunto possui alcance entre a população: 43% dos entrevistados afirmam acompanhar a discussão no Congresso de perto e 29% dizem acompanhar pouco ou apenas de ouvir falar. Outros 27% declaram não acompanhar o tema, e 1% não sabe ou não respondeu.

E se houver redução de salário?

O cenário muda quando os entrevistados são questionados sobre o fim da escala relacionado a um possível corte no salário. Caso a aprovação do projeto resulte em diminuição da remuneração, 56% dos entrevistados passam a se declarar contra o fim do modelo 6×1. Nesta hipótese, a parcela de brasileiros favorável à mudança cai de 68% para 39%.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) sobre o fim da escala 6x1

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) sobre o fim da escala 6×1

Diferenças por voto

A pesquisa detalha a posição dos brasileiros de acordo com as preferências políticas. Em relação aos eleitores que declaram ter votado no presidente Lula (PT) no segundo turno de 2022, 77% são favoráveis ao fim da escala 6×1 e 14% são contra. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, o cenário é mais dividido: 48% apoiam o fim do modelo, enquanto 39% são contrários.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) sobre o fim da escala 6x1

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) sobre o fim da escala 6×1

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas, em 120 municípios, entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03598/2026.

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