Genial/Quaest: 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6×1

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (18) aponta, no entanto, que o apoio cai para 39% caso a mudança resulte em redução salarial

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestação pelo fim da escala de trabalho 6x1 na Avenida Paulista, região central de São Paulo



Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (18) mostra que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6×1 – seis dias de trabalho para um de descanso. O levantamento aponta que 22% da população é contra a proposta, enquanto 7% não são a favor nem contra e 3% não souberam ou não responderam.

Na comparação com a última pesquisa sobre o tema, o percentual a favor do fim da escala 6×1 caiu, já que era de 72%. Entre aqueles que são contra a proposta, o percentual também caiu: era de 24%.

Os dados revelam que o assunto possui alcance entre a população: 43% dos entrevistados afirmam acompanhar a discussão no Congresso de perto e 29% dizem acompanhar pouco ou apenas de ouvir falar. Outros 27% declaram não acompanhar o tema, e 1% não sabe ou não respondeu.

E se houver redução de salário?

O cenário muda quando os entrevistados são questionados sobre o fim da escala relacionado a um possível corte no salário. Caso a aprovação do projeto resulte em diminuição da remuneração, 56% dos entrevistados passam a se declarar contra o fim do modelo 6×1. Nesta hipótese, a parcela de brasileiros favorável à mudança cai de 68% para 39%.

Diferenças por voto

A pesquisa detalha a posição dos brasileiros de acordo com as preferências políticas. Em relação aos eleitores que declaram ter votado no presidente Lula (PT) no segundo turno de 2022, 77% são favoráveis ao fim da escala 6×1 e 14% são contra. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, o cenário é mais dividido: 48% apoiam o fim do modelo, enquanto 39% são contrários.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas, em 120 municípios, entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03598/2026.