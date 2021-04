Apostador aciona Procon para receber prêmio de R$ 162 milhões que ‘perdeu’ na Mega da Virada

Órgão informou que notificou a Caixa Econômica Federal para confirmar a identidade do vencedor e garantir o pagamento do prêmio

Reprodução/ Agência Brasil Segundo o Procon-SP, a Caixa tem o dever de fazer o pagamento, uma vez que a aposta foi feita por meio eletrônico, o que possibilita a identificação do ganhador



Um apostador acionou o Procon-SP para receber o prêmio de R$ 162,2 milhões que ele ‘perdeu’ no sorteio da Mega da Virada, realizado na noite do dia 31 de dezembro de 2020. O nome do apostador não foi revelado pelo órgão, que informou que notificará a Caixa Econômica Federal para que a empresa confirme a identidade do apostador. O caso repercutiu depois que ninguém apareceu para retirar o prêmio até o dia 31 de março, quando o prazo para a retirada venceu. Entretanto, segundo o Procon-SP, a Caixa tem o dever de fazer o pagamento, uma vez que a aposta foi feita por meio eletrônico, o que possibilita a identificação do ganhador.

Segundo o diretor do Procon-SP, Fernando Capez, “é inconcebível que a Caixa saiba quem é o vencedor e não o comunique”. Em março deste ano, a Caixa já havia recebido uma notificação do órgão para identificar o apostador que venceu a Mega da Virada e realizar o pagamento. Segundo o Procon, a empresa disse que a obrigação de reclamar o prêmio dentro do prazo de 90 dias é do apostador. Além disso, a Caixa informou que o cadastro não tem finalidade de identificar os apostadores, mas sim de verificar a qualificação dele (maioridade civil, CPF e outros dados).