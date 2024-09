Argentina tem alta na inflação em agosto e chega a 236,7% em 12 meses

País enfrenta uma das taxas de inflação mais elevadas globalmente, refletindo uma crise econômica persistente

A Argentina registrou em agosto um aumento de 4,2% nos preços ao consumidor, superando as previsões que variavam entre 3,8% e 4%. Esse crescimento acentuou ainda mais a inflação anual, que agora chega a impressionantes 236,7%. O país enfrenta uma das taxas de inflação mais elevadas globalmente, refletindo uma crise econômica persistente. Desde a posse do presidente Javier Milei, no entanto, a inflação tem demonstrado uma leve tendência de redução. O novo governo implementou uma série de medidas rigorosas, incluindo cortes significativos nos gastos públicos e o congelamento de recursos destinados a áreas essenciais como educação e saúde. Essas ações visam estabilizar a economia argentina, que enfrenta desafios severos.

A inflação na Argentina atingiu seu pico mais elevado em três décadas, o que tem gerado preocupações tanto entre os cidadãos quanto entre os economistas. A situação econômica do país é complexa, e as medidas adotadas pelo governo Milei são vistas como uma tentativa de reverter essa trajetória alarmante. A eficácia dessas políticas ainda está sendo avaliada. Enquanto isso, a população continua a sentir os efeitos da alta inflação no dia a dia, com o custo de vida se tornando cada vez mais insustentável. A luta contra a inflação é um dos principais desafios que o governo argentino enfrenta, e a implementação de reformas econômicas será crucial para a recuperação do país.

Publicado por Sarah Américo

