EUA anunciam US$ 700 milhões em ajuda humanitária para a Ucrânia

Autoridades ucranianas aproveitaram a presença de Blinken para solicitar autorização para utilizar mísseis de longo alcance em operações contra alvos na Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, esteve em Kiev nesta quarta-feira (11), onde anunciou um pacote de ajuda humanitária superior a US$ 700 milhões para a Ucrânia. Essa quantia tem como objetivo fortalecer a infraestrutura energética do país, que tem sido alvo de ataques constantes por parte da Rússia. A visita de Blinken reafirma o apoio dos EUA à Ucrânia em meio ao conflito em curso. Durante sua estadia, Blinken foi acompanhado pelo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, que revelou um compromisso significativo de 3 bilhões de libras anuais em assistência ao país. Essa colaboração internacional demonstra a união de esforços entre as nações ocidentais para ajudar a Ucrânia a enfrentar os desafios impostos pela invasão russa.

As autoridades ucranianas aproveitaram a presença de Blinken para solicitar autorização para utilizar mísseis de longo alcance em operações contra alvos na Rússia. O secretário de Estado dos EUA se comprometeu a levar essa questão para discussão em Washington, indicando que a situação está sendo avaliada com seriedade. A visita de Blinken ocorre em um momento crítico, com o exército russo avançando na região de Donetsk. A pressão militar sobre a Ucrânia tem aumentado, e a ajuda internacional se torna cada vez mais vital para a resistência do país. A resposta dos aliados ocidentais é um reflexo do comprometimento em apoiar a soberania ucraniana diante da agressão russa.

