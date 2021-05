Arrecadação com impostos sobe 45% em abril, o melhor desempenho para o mês na história

Dados do Fisco mostram o recolhimento de R$ 156,8 bilhões no período e R$ 602,7 bilhões no quadrimestre, também o resultado mais expressivo desde o início da série histórica, há 26 anos

Pixabay Arrecadação recorde indica resiliência da economia em meio ao recrudescimento da pandemia e reedição de medidas de isolamento social



A arrecadação federal com impostos atingiu, em abril de 2021, o valor de R$ 156,8 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 45,22% em relação a abril de 2020, quando foram recolhidos R$ 107,9 bilhões, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, 20. No período acumulado de janeiro a abril, a arrecadação alcançou o valor de R$ 602,7 bilhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 13,62%. Estes foram os melhores resultados para o mês e para o quadrimestre desde o início da série histórica, há 26 anos. O resultado indica a resiliência da economia brasileira em 2021, apesar do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus e a reedição de medidas de isolamento social. Em março, o Fisco já havia anunciado o aumento de 18,5% na arrecadação, totalizando R$ 137,9 bilhões. Já no acumulado do primeiro trimestre, a soma com os impostos chegou a R$ 445,9 bilhões. Os resultados também foram recordes para o mês e o período desde 1995.