Arrecadação de jogos de azar e apostas no Brasil cresce para R$ 4,7 bilhões em sete meses

A Receita Federal do Brasil registrou uma arrecadação de R$ 4,7 bilhões entre janeiro e julho de 2025, resultado das atividades relacionadas a jogos de azar e apostas. Deste total, R$ 2,1 bilhões foram gerados apenas por loterias. Marcelo Gomide, coordenador de Previsão e Análise da Receita, afirmou que a expectativa é que essa arrecadação dobre até o final do ano, com base nas tendências observadas até agora. No mês de julho, a arrecadação alcançou R$ 928 milhões, um aumento significativo em comparação aos R$ 8 milhões arrecadados no mesmo mês do ano anterior. Em relação a junho de 2025, quando a Receita Federal obteve R$ 764 milhões, o crescimento é notável. Esse desempenho reflete a crescente popularidade das apostas e jogos de azar no país.

A arrecadação proveniente das apostas é calculada com uma alíquota de 12% sobre a receita bruta. Contudo, uma nova medida provisória, publicada em junho, prevê um aumento dessa alíquota para 18%. Essa mudança na legislação deve impactar ainda mais os números de arrecadação a partir de novembro, quando a nova regulamentação começará a vigorar. A expectativa de crescimento na arrecadação é um indicativo do potencial do setor de jogos e apostas no Brasil. Com a nova regulamentação em vigor, a Receita Federal espera que a receita proveniente dessas atividades continue a aumentar, contribuindo para o fortalecimento das finanças públicas.

