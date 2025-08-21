Preço da cesta básica cai em 15 capitais em julho

Redução no valor foi impulsionada principalmente pela queda nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão; levantamento é do Dieese em parceria com a Conab

ANDRÉ PERA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Norte e Nordeste apresentam os menores custos médios



O custo da cesta básica de alimentos caiu em 15 capitais brasileiras em julho, enquanto 12 cidades registraram aumento, segundo levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esta é a primeira edição da pesquisa que abrange todas as 26 capitais e o Distrito Federal; antes, apenas 17 capitais eram monitoradas.

A redução no valor da cesta foi impulsionada principalmente pela queda nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão. Apesar da diminuição em algumas cidades, São Paulo permanece como a capital com a cesta básica mais cara, custando R$ 865,90. Outras cidades com valores elevados são Florianópolis (R$ 844,89), Porto Alegre (R$ 830,41), Rio de Janeiro (R$ 823,59) e Cuiabá (R$ 813,48).

Por outro lado, capitais do Norte e Nordeste apresentam os menores custos médios. Aracaju lidera como a mais barata (R$ 568,52), seguida por Maceió (R$ 621,74), Salvador (R$ 635,08) e Porto Velho (R$ 636,69). Segundo a Conab, essas diferenças refletem as desigualdades econômicas entre as regiões do país.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA