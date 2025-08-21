Jovem Pan > Notícias > Economia > Preço da cesta básica cai em 15 capitais em julho

Preço da cesta básica cai em 15 capitais em julho

Redução no valor foi impulsionada principalmente pela queda nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão; levantamento é do Dieese em parceria com a Conab

  • Por da Redação
  • 21/08/2025 15h54
ANDRÉ PERA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoa segura cesta básica Norte e Nordeste apresentam os menores custos médios

O custo da cesta básica de alimentos caiu em 15 capitais brasileiras em julho, enquanto 12 cidades registraram aumento, segundo levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esta é a primeira edição da pesquisa que abrange todas as 26 capitais e o Distrito Federal; antes, apenas 17 capitais eram monitoradas.

A redução no valor da cesta foi impulsionada principalmente pela queda nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão. Apesar da diminuição em algumas cidades, São Paulo permanece como a capital com a cesta básica mais cara, custando R$ 865,90. Outras cidades com valores elevados são Florianópolis (R$ 844,89), Porto Alegre (R$ 830,41), Rio de Janeiro (R$ 823,59) e Cuiabá (R$ 813,48).

Por outro lado, capitais do Norte e Nordeste apresentam os menores custos médios. Aracaju lidera como a mais barata (R$ 568,52), seguida por Maceió (R$ 621,74), Salvador (R$ 635,08) e Porto Velho (R$ 636,69). Segundo a Conab, essas diferenças refletem as desigualdades econômicas entre as regiões do país.

Publicado por Nátaly Tenório 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

