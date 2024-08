Arrecadação federal em julho chega a R$ 231 bilhões e cresce 9,55%, impulsionada por lucro presumido

Receitas da União somam somaram R$ 1,5 trilhão no acumulado dos sete primeiros meses de 2024

Marcello Casal Jr/Agência Brasil



O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, anunciou que a arrecadação federal registrou um crescimento real de 9,55% em julho. No acumulado do ano, a alta é de 9,15%. Fabio Castro, coordenador de previsão e análise da Receita, ressaltou que o aumento de 6,09% no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) se deve, em grande parte, ao lucro presumido. Desde janeiro, a Receita Federal arrecadou R$ 87 milhões por meio de condições especiais de pagamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Até o final do ano, estão previstas mais quatro parcelas de R$ 87 milhões. Para 2024, a expectativa do Fisco é arrecadar R$ 37 bilhões com o Carf, uma diminuição em relação à previsão anterior de R$ 55,6 bilhões. As receitas federais somam somaram R$ 1,5 trilhão no acumulado dos sete primeiros meses de 2024,

Além disso, a Receita já contabilizou R$ 7,4 bilhões provenientes da atualização de bens no exterior. Também foram arrecadados R$ 13 bilhões com a atualização de recursos em fundos exclusivos, iniciativas que foram aprovadas no ano passado pelo Congresso Nacional. Essas medidas têm contribuído significativamente para o aumento da arrecadação federal.

