Até R$ 1.000 por dia? Entenda como brasileiros comuns podem usar fórmula criada por matemático do MIT pra buscar renda na Bolsa de Valores

Empresa desenvolveu ferramenta baseada nessa fórmula capaz de gerar até R$ 1.000 por dia com poucos cliques; entenda como funciona

Montagem: pxfuel/Freepik Técnica da análise quantitativa, que pode gerar muito dinheiro em pouco tempo, foi criada por um matemático do MIT chamado Jim Simmons



Já imaginou se você pudesse terminar o dia de hoje com até R$ 1.000 a mais na conta? Pois essa pode ser justamente a realidade do grupo de brasileiros que vai, nos próximos meses, testar uma ferramenta de investimentos baseada no trabalho de um matemático do MIT. E não precisa ficar assustado, porque não se trata de nada complexo ou sofisticado. Na verdade, essas pessoas não precisam ter qualquer faculdade ou até mesmo conhecimento na área dos investimentos para buscar essa renda.

Trata-se de algo que pode ser feito, acredite se quiser, com apenas 3 cliques do seu mouse por operação. Essa técnica ainda é pouco explorada por gurus financeiros mais tradicionais, que veem com maus olhos essas abordagens mais ousadas. Mas quem sabe o que está fazendo e aposta nessa técnica está ganhando muito dinheiro.

Entenda como dá pra ganhar até R$ 21 mil a mais na conta no fim do mês

Quanto dinheiro? Bem, vejamos do seguinte modo. Quanto dinheiro você acha que vai ter na conta daqui a, digamos, dois meses? Se você for como a maioria dos brasileiros, provavelmente vai receber dois salários nesse período, pagar o aluguel, as principais contas, com sorte, algumas horas de lazer no fim de semana — e pronto. Vai acabar sem nenhum dinheiro novamente.

Para maioria das pessoas, o dinheiro que cai na conta dura apenas alguns dias do mês — e é necessário trabalhar até o mês seguinte para ver novamente algum dinheiro pingando, em um círculo vicioso. Enquanto isso, os anos vão passando e os sonhos vão ficando na gaveta, certo? Pois agora olhe como seria de outro ponto de vista: alguns poucos brasileiros que têm acesso a essa fórmula são capazes de gerar, como eu disse, até R$ 1.000 em um único dia, em seus computadores. Com isso, em 60 dias, você poderia gerar uma renda de até R$ 42 mil (considerando apenas os dias úteis).

QUERO SABER COMO GANHAR ATÉ R$ 1.000 POR DIA COM ANÁLISE QUANTITATIVA

Veja os fundamentos por trás da análise quantitativa

Você acha que quem gera uma renda dessas precisa se preocupar com as contas? Precisa passar a maior parte do mês sem poder sair para o shopping, para o cinema, para uma viagem improvisada? Claro que não. E de novo: é possível gerar essa renda diária utilizando uma fórmula criada por um matemático do MIT — mesmo que você não entenda absolutamente nada de matemática. Vou te mostrar exemplos práticos e provas de que isso funciona. Você não precisa acreditar em mim.

Abrindo o jogo aqui: o nome da técnica que pode gerar toda essa grana em tão pouco tempo é análise quantitativa. Ela foi criada e desenvolvida por um matemático do MIT chamado Jim Simmons. Ele aplicou essa técnica em seu próprio fundo de investimentos, o Medallion, e teve resultados assombrosos. Segundo Sérgio Ferro, um dos principais especialistas em análise quantitativa no Brasil, “o Jim Simmons só não é hoje o homem mais rico do mundo porque ele começou tarde sua carreira de investidor”. O fundo criado por Simmons tem rentabilidade média anual de 66% desde 1988, registrando lucro de mais de 100 bilhões de dólares.

QUERO SABER COMO GANHAR ATÉ R$ 1.000 POR DIA COM ANÁLISE QUANTITATIVA

Conheça um pouco da história de Jim Simmons

Em 1968, Simmons fundou a empresa que mais tarde se chamaria Renaissance Technologies Corporation. Ele e sua equipe acreditavam que o mercado financeiro tinha padrões invisíveis a olhos nu, mas detectáveis a partir de modelos matemáticos. Foi assim que, com sua bagagem de matemático, utilizou uma abordagem baseada em dados para tentar prever os movimentos dos ativos. Foi assim que ele ficou conhecido como “O Homem que Decifrou o Mercado”.

Agora, o importante é: como você pode usar essa técnica para ganhar dinheiro todos os dias? Você não precisa ser matemático, nem engenheiro, nem ter qualquer formação em finanças para ter essencialmente a mesma metodologia trabalhando pelo seu dinheiro. Isso porque agora, em maio de 2023, a exata mesma metodologia está sendo liberada para investidores comuns brasileiros através de um robô de investimentos. Isso mesmo. Trata-se de uma ferramenta automatizada, que executa as operações com base em estatísticas favoráveis e métodos quantitativos.

Por isso é possível fazer tudo com três cliques. Você não precisa entender nada de finanças, nem precisa entender como funciona o método de Jim Simmons. Você dá um clique para o robô escolher as operações com maior potencial, outro clique para selecionar as que você quer investir, e um último clique pra dar play na coisa toda. Pronto. Só com isso você já pode receber até R$ 1.000 todos os dias.

[GRATUITO] QUERO BUSCAR GANHOS DE ATÉ R$ 1.000 POR DIA

Veja casos reais de quem já ganhou até R$ 17 mil em um único dia

Ainda não acredita? Pois veja como os próprios olhos os ganhos gerados por esse robô nos últimos meses.

São ganhos diários ainda maiores do que os R$ 1.000 por dia — valores que podem chegar a até R$ 17 mil em um único período de 24 horas. Como são possíveis ganhos tão altos? Simplesmente porque essa é a metodologia que traz toda a estatística para atuar a favor do investidor. Simmons é um matemático brilhante formado pelo MIT, uma das instituições de maior prestígio de todo o planeta Terra. O mercado financeiro, assim como tudo que existe à nossa volta, possui padrões matemáticos que podem ser decifrados. Quem entende essas “leis” consegue fazer investimentos com uma alta taxa de retorno.

Segundo Sérgio Ferro, criador da plataforma, a taxa de acerto pode chegar a 9 em cada 10 operações — e os ganhos são de até R$ 1.000 por dia. Esses números podem parecer exagerados, mas agora, depois que você viu a história do método quantitativo, fica fácil entender como eles são possíveis. É claro, essa é uma estratégia financeira que, como qualquer outra, tem riscos que devem ser levados em conta. O ideal é não expor uma parte relevante do seu capital a essas operações.

Mas se você tiver o devido controle de risco e souber usar essa ferramenta, pode ter ganhos de até R$ 1.000 por dia ou até mais. Quer saber como? Então é só assistir ao minicurso de qualificação criado pelo próprio Sérgio Ferro. São três aulas exclusivas e gratuitas com tudo que você precisa saber para começar a investir usando o método de Jim Simmons.

[GRATUITO] QUERO BUSCAR GANHOS DE ATÉ R$ 1.000 POR DIA

Entenda por que isso está sendo oferecido de graça

Como não existe nada grátis nesse mundo, você provavelmente está pensando qual a pegadinha envolvida nessa proposta. Se alguém conhece uma forma tão fácil de ganhar dinheiro, por que abriria para o público de forma gratuita? Para começar, não existe nada garantido aqui. Essa é uma atividade envolvida com investimentos e, dessa forma, não existe nenhum retorno garantido. Os riscos dessas operações são consideráveis, e você precisa estar ciente disso antes de começar.

Por isso, o ideal é colocar nesse negócio uma quantia que você não vai precisar no curto prazo. Se você tem 1.000 reais que está disposto a arriscar, ótimo. Já é suficiente para começar. Em segundo lugar, as empresas por trás dessa proposta, a Empiricus e a Gamma Quant, têm muito a ganhar com sua participação nesse projeto. Isso porque as empresas fecharam uma parceria para levar essa plataforma para o máximo de brasileiros possível.

Você pode acessar o conteúdo inicial de forma 100% gratuita, e não há nenhuma pegadinha aqui. Depois, se tiver interesse em se aprofundar na estratégia, poderá se tornar cliente das empresas. Você ganha um conteúdo valioso de forma 100% grátis — e a Empiricus e a Gamma Quant ganham um potencial novo cliente, em uma parceria que pode gerar cada vez mais dinheiro.

Clique no botão e libere sua vaga gratuita agora mesmo

Ou seja, ao disponibilizar gratuitamente uma forma de multiplicar o capital dos investidores, essas empresas criam clientes satisfeitos que acabam colocando esse dinheiro novamente dentro da empresa. É uma relação de ganha-ganha para todos os envolvidos. Portanto, se você quer começar a dedicar sua força de trabalho a algo que pode realmente mudar sua vida financeira, clique no botão abaixo e acesse o minicurso gratuito. Não tem pegadinha: é absolutamente tudo gratuito, sem letras miúdas, e o que está ali pode mudar sua vida financeira.

[GRATUITO] QUERO BUSCAR GANHOS DE ATÉ R$ 1.000 POR DIA