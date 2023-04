Até R$ 12.740 por mês sem faculdade? Conheça a profissão que é febre nos EUA e acaba de chegar ao Brasil

Ocupação não requer ensino superior, pode pagar salários generosos e tem alta procura por profissionais

pressfoto/Freepik Demanda por assessores de investimentos em empresas do ramo financeiro deve crescer



Você já pensou na possibilidade de ganhar um salário de até R$ 12.740? Embora um valor como esse pareça inalcançável num primeiro momento, ele pode estar mais próximo do que você imagina. Isso porque existe uma profissão que já é febre nos EUA — e está começando a se popularizar no Brasil — que:

Não exige faculdade ;

Não exige experiência prévia ;

Pode pagar salários altos mesmo assim.

O único requisito é ter dedicação para aprender um conjunto específico de conhecimentos e disposição para entrar de cabeça no meio das finanças, no qual essa profissão está inserida. Então, você já estará apto a buscar um salário de até R$ 12.740 por mês. Estamos falando de uma função crucial em um setor que não para de crescer no Brasil. Por conta disso, as empresas estão disputando os profissionais “a tapa” — e pagando salários bem generosos por conta disso. Se você é uma pessoa esforçada e quer ter um bom salário, continue lendo. Vou explicar como você pode se especializar para exercer essa profissão.

Entenda por que a procura por profissionais dessa área é tão alta

A profissão a que estou me referindo é a de Assessor de Investimentos, uma profissional chave no processo de democratização dos investimentos no país. De uns anos para cá, essa função tem se tornado cada vez mais importante porque os brasileiros passaram a investir mais. O número de CPFs cadastrados na B3, a Bolsa de Valores brasileira, já ultrapassa 5 milhões. Como consequência, a procura pelo serviço de assessores de investimentos vem aumentando cada vez mais — é uma questão de oferta e demanda, concorda? Os brasileiros começam a investir mais e querem investir melhor. Daí a necessidade de um profissional como o assessor.

E, claro, isso faz com que a demanda por assessores em empresas do ramo financeiro cresça. Podemos dizer que as empresas estão disputando esses profissionais “a tapa” e pagando salários bem generosos… Se a procura por assessores de investimentos já estava alta nos últimos anos, é possível que ela cresça ainda mais daqui para a frente. Calma que eu explico: você deve ter acompanhado a “saga” do Copom nos últimos meses, certo? A taxa de juros se mantém alta, mês a mês, o que aumenta a atratividade da renda fixa e afasta os investidores dos ativos de risco. Por mais que o Copom tenha mantido a taxa Selic em 13,75% a.a. na última reunião, a ata deixou em aberto a possibilidade de começar a diminuir os juros, a depender dos detalhes do arcabouço fiscal.

Pois bem, a primeira versão do arcabouço fiscal foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quinta-feira (30) — e o mercado reagiu com otimismo. Claro que o texto ainda pode sofrer modificações, mas esse pode ser um sinal de que a queda da Selic está próxima… E, quando isso acontecer, não vai faltar trabalho para os assessores de investimentos, porque todo mundo vai correr para investir. Além disso, o setor de investimentos no Brasil tem espaço de sobra para crescer. Apesar do “boom” de cadastros na B3 que eu comentei lá em cima, a verdade é que o nosso país ainda está “engatinhando” nesse sentido.

Veja os Estados Unidos, por exemplo. Como eu falei, essa profissão virou febre nos EUA, e isso não é exagero. Em 2020, existiam quase 14 mil assessorias de investimento registradas no país e mais de 337 mil assessores. Estamos falando de um país com uma das Bolsas de Valores mais antigas em operação, onde o processo de democratização dos investimentos já aconteceu — ao contrário do Brasil, onde ele está apenas começando. Por causa disso, o número de assessores por aqui ainda é muito baixo — cerca de 12.600, em agosto de 2021. Isso mesmo: são 337 mil assessores nos EUA contra menos de 13 mil no Brasil. Entende o potencial dessa área no Brasil? Dê uma olhada nesse gráfico:

Os números não mentem: estamos diante de uma oportunidade brutal aqui. Perceba que o número de cadastros praticamente não mudou entre 2014 e 2018, cerca de 500 mil CPFs. Mas, a partir daí, o número se multiplicou 10 vezes. Isso mesmo, 10 vezes. Trata-se de um crescimento exponencial. Consegue imaginar o que pode acontecer com os profissionais do setor dos investimentos se esse crescimento continuar assim? O que acontece quando o Brasil tiver, por exemplo, 10 milhões ou 50 milhões de CPFs cadastrados?

É uma questão de lógica, de oferta e demanda mais uma vez. A procura por profissionais de investimentos, inclusive assessores, vai explodir — e, consequentemente, os salários também. Assim que esse movimento se concretizar, vamos ver milhares de pessoas “correndo” para se tornar assessores, em busca dos salários altos do setor… Mas, provavelmente, já será tarde demais para esses ingressantes. Eles já vão estar atrasados. Quem começar no ramo agora, enquanto o movimento ainda está no início, estará “rindo à toa”, enchendo o bolso enquanto a procura por assessoria de investimentos cresce cada vez mais. Como eu já disse ali em cima, é possível que tudo isso comece a acontecer em breve, assim que a Selic começar a baixar. Então, se você quer aproveitar a oportunidade para ter a chance de ganhar muito dinheiro com essa profissão, sugiro que não demore muito.

Essa profissão paga até R$ 12.740 por mês e não exige experiência para começar

Por mais que isso pareça bom demais para ser verdade, saiba que todas as novas tendências passam por movimentos semelhantes: novos empregos são criados para atender as demandas das novas tecnologias — e quem estava qualificado antes de todo mundo teve a chance de surfar a onda e aproveitar os melhores salários. O único porém dessa história é que, para ter a chance de ganhar muito dinheiro com essa profissão, você precisa de um conjunto de conhecimentos que, embora não sejam tão difíceis, como matemática avançada com cálculos complexos, não são óbvios e precisam ser estudados com dedicação.

Isso faz sentido, não acha? Afinal, estamos falando de uma profissão que pode pagar salários de até R$ 12.740. É claro que um profissional desses precisa saber o que está fazendo. A boa notícia é que, por mais que esses conhecimentos sejam necessários, não é nada difícil ter acesso a eles, mesmo que você esteja começando do zero. Diversas empresas no mercado oferecem formações profissionais, verdadeiros cursos de qualificação. Uma dessas formações, que já foi responsável por colocar diversos profissionais no mercado, está com vagas abertas para sua nova turma — estou falando da formação do Grupo Empiricus.

Quer se tornar um assessor de investimentos? Comece por aqui

O Grupo Empiricus é composto por uma corretora e uma casa de análise financeira independente, que é, inclusive, a maior do Brasil — ou seja, tem gente grande e bastante séria por trás dessa formação. A formação que está sendo oferecida pela Empiricus tem como objetivo capacitar os futuros profissionais do mercado financeiro para que eles possam disputar as melhores vagas e mudar suas vidas financeiras para sempre. Inscrevendo-se na lista de interessados, você dá o primeiro passo para aprender tudo que precisa sobre essa área de atuação e ter a chance de ganhar até R$ 12.740 por mês, mesmo que nunca tenha estudado sobre finanças na vida. Para receber mais informações sobre essa oportunidade, é só clicar no link abaixo. Um salário de quase R$ 13 mil pode estar te esperando do outro lado.

