‘Até uma criança consegue usar’: Analista CNPI lança ferramenta que pode gerar média de R$ 3 mil por dia na bolsa

Quanto tempo levaria para você lucrar R$ 3.000 hoje em dia? De acordo com uma pesquisa recente do IBGE, 80% da população brasileira não consegue receber essa quantia nem ao longo de um mês (incluindo salário e outras fontes de renda). Ou seja, se você vê cair mais de R$ 3.000 na sua conta de forma mensal, você já faz parte dos 20% mais ricos do país. Infelizmente, com o aumento do custo de vida, 3 mil reais acabam não sendo uma quantia muito grande. Entre mercado, aluguel, transporte, escola (se você tiver filhos), ou mesmo um financiamento… todo o dinheiro vai embora muito rápido.

Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de poder ganhar uma média de até R$ 3.000 não todos os meses — mas sim todos os dias Alguns pontos importantes:

Não é casa de apostas, cassino online ou qualquer outro site suspeito;

Você pode fazer esse dinheiro de forma 100% online , no seu tempo livre;

Com apenas alguns cliques em uma ferramenta nova de investimentos.

Parece impossível? Bom demais pra ser verdade? Pois saiba que essa já é a realidade de um grupo de brasileiros que está testando uma nova ferramenta de investimentos revolucionária, criada por um analista brasileiro chamado Paulo Wesley. Um profissional especializado no mercado financeiro, com certificação de alto nível e que tem toda a bagagem e o conhecimento necessários para desenvolver uma ferramenta tão inovadora quanto essa. Se você acredita que uma renda extra média de R$ 3.000 por dia mudaria sua vida financeira, então preste atenção, porque essa oportunidade pode ser pra você.

Entenda como funciona o Indicador X

A ferramenta em questão chama-se Indicador X, e foi idealizada e construída pelo analista CNPI-T Paulo Wesley. Paulo é formado em Ciências Contábeis, possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais, e tem atuação durante anos como contador, auditor e consultor de empresas. Além disso, ele possui certificação CNPI-T, uma das principais do mercado financeiro brasileiro. Ela permite que Paulo atue como analista técnico e faça recomendações através de relatórios de análise gráfica.

“Minha paixão pelo mercado financeiro iniciou ainda adolescente quando um amigo, que trabalhava na Petrobras, me explicou o que eram ações e me deu alguns materiais para estudar. Desde então, percebi que o mercado financeiro era a minha paixão”, explica o analista.

No entanto, Paulo não quis ficar “só” na análise gráfica e foi além: decidiu criar uma ferramenta exclusiva e inédita, capaz de ajudar qualquer investidor comum a buscar lucros diários na Bolsa de Valores. Foi assim que em 2023, após anos de experiência no mercado, Paulo criou o Indicador X. Com ela, qualquer pessoa pode buscar lucros médios de até R$ 3.000 por dia, mesmo sem qualquer experiência.

Funciona assim:

A ferramenta reúne e analisa os principais dados que impactam o preço dos ativos, de forma 100% automatizada;

Quando a ferramenta sinaliza “compra”, você compra;

Quando a ferramenta sinaliza “venda”, você vende.

Parece fácil demais, não é? É claro que a ferramenta inclui riscos — afinal, trata-se de operações feitas no mercado financeiro brasileiro. Mas é seguindo exatamente esse passo a passo que um grupo restrito de brasileiros está ganhando dinheiro todos os dias testando essa ferramenta.

Brasileiros já estão ganhando dinheiro com o Indicador X

Um grupo de brasileiros teve a chance de testar essa ferramenta antes que ela fosse liberada ao grande público — e os resultados desse sistema, que parece de um “joguinho”, foram surpreendentes. Veja só:

Só pra você entender:

WDO e WIN são tipos de operações que você pode fazer utilizando a ferramenta — elas são chamadas de “minicontratos”;

1 ponto no WDO equivale a R$ 10;

1 ponto no WIN equivale a R$ 0,20.

Basta fazer as contas pra perceber que, usando apenas um minicontrato, alguns usuários chegam a fazer R$ 130, R$ 150, até R$ 280 por dia. Com mais minicontratos, os ganhos se multiplicam, podendo chegar à meta de R$ 3.000 por dia, em média. Lembrando: tudo isso, apenas apertando dois botões — “compra” e “venda”, quando a ferramenta emite os alertas.

Com um minicontrato, Gustavo poderia ter ganhado R$ 300 no dia;

Com cinco minicontratos, Gustavo chegaria aos R$ 1.500 por dia;

Já com dez minicontratos, atingiria os R$ 3.000.

Que fiquem claras duas coisas muito importantes: em primeiro lugar, ganhos passados, como esses, não são garantia de lucros futuros. Além disso, essa é uma oportunidade de investimentos e, mais do que tudo, de renda extra. Você não deve largar seu emprego e arriscar todo o dinheiro que tem no banco para aproveitar essa oportunidade. Muito pelo contrário. A ferramenta é acessível e intuitiva justamente para que você possa usá-la no tempo livre, aprender como funciona o mercado e começar a aumentar seus ganhos diários, à medida em que você constrói confiança.

Não é de uma hora para a outra que você vai ganhar a média de R$ 3.000 por dia. Além disso, essa atividade inclui riscos, pois está inserida no mercado financeiro brasileiro. Mas pense em uma construção de médio a longo prazo. Se você chegasse até o fim do ano com essa renda diária, já seria uma situação muito melhor do que se você continuasse no caminho que está agora, certo?

Ferramenta usa método criado por Jim Simons para possibilitar lucro

Pode ser que, neste momento, você esteja se perguntando: como isso é possível? Como existem pessoas ganhando tanto dinheiro pela internet, no mercado financeiro? Bem, isso acontece por alguns fatores:

Essa ferramenta é baseada na análise quantitativa, método criado por um dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Jim Simons;

Todos os dias, milhões de pessoas compram e vendem ativos na Bolsa, o que movimenta os preços;

Usando o Indicador X , você pode antecipar essas variações de preços com alta precisão — e tem a chance de lucrar com elas.

Não é diferente da lógica de qualquer transação comercial — comprar barato pra vender caro. A diferença é que você pode fazer isso apenas com seu computador, no conforto da sua casa, e usando uma ferramenta que faz todo o trabalho difícil pra você. Mas, é claro, com todos os riscos que esse mercado comporta.

R$ 3 mil em média, todos os dias, usando o Indicador X? Entenda como é possível

Depois de testar a ferramenta com alguns grupos pequenos, o analista Paulo Wesley acaba de anunciar uma transmissão gratuita em que ele vai liberar a ferramenta para o público geral. Isso é algo inédito na história da ferramenta — e não há garantia de que vá acontecer de novo. Por isso, recomendamos que você aproveite essa chance.

O acesso à transmissão no próximo dia 24 de junho é totalmente gratuito. Ou seja, você não perde nada para, pelo menos, se inscrever e consumir o material. É uma decisão simples, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida financeira. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição:

