Atividade econômica recua 0,11% em maio, aponta Banco Central

Índice é considerado prévia do PIB; foi o segundo mês consecutivo de queda

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/04/2022 Índice é usado pelo Banco Central para formula política monetária, ou seja, a taxa de juros



A atividade econômica do Brasil recuou 0,11% em maio na comparação com abril, de acordo com dados ajustados sazonalmente do Banco Central divulgados nesta quinta, 14. Foi o segundo mês consecutivo de queda no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) – em abril, o recuo foi de 0,64% na comparação com março, em dado revisado. O PIB é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trimestralmente. Na comparação com maio de 2021, o IBC-Br apontou crescimento de 3,74%. Desde o início de 2022, o índice avançou 2,08%, e em 12 meses, a alta registrada é de 2,66%, em dados são sem ajuste sazonal. O IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e é usado pelo BC para definir a política monetária e a taxa de juros Selic, a oficial do governo brasileiro. A projeção atual do BC para o PIB em 2022 é de crescimento de 1,7%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho.