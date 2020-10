Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 29 milhões

Sorteio da Mega-Sena foi realizado em São Paulo na noite deste sábado; quina saiu para 38 acertadores, que receberão cerca de R$ 46 mil

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Prêmio, que estava estimado em 2,5 milhões, acumulou



Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado, 18, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, Zona Norte de São Paulo. Os números sorteados no concurso de número 2.309 foram 09, 11, 29, 30, 33 e 60. Na ocasião, a quina teve 38 acertadores. Cada um deles vai receber R$ 46.985,60. Os 3.092 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 824,91. A estimativa de prêmio do próximo concurso, na quarta-feira (21), é de R$ 29 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado às 20h desta terça-feira, 20. Quem apostar, pode conferir a tiragem dos números por meio de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.