Azul vai encerrar operações em 13 cidades do Brasil

Decisão faz parte de um processo de reestruturação que a empresa está realizando enquanto se encontra em recuperação judicial nos Estados Unidos, um procedimento iniciado em maio deste ano

A companhia aérea Azul anunciou que encerrará suas operações em 13 cidades e cortará 53 rotas que não são lucrativas. Essa decisão faz parte de um processo de reestruturação que a empresa está realizando enquanto se encontra em recuperação judicial nos Estados Unidos, um procedimento iniciado em maio deste ano. A estratégia visa otimizar a operação e melhorar a saúde financeira da companhia. Como parte desse plano, a Azul pretende reduzir sua frota em 35%, além de buscar um aumento na receita por meio de tarifas mais elevadas.

A meta é alcançar uma taxa de ocupação média de 83% em seus voos, o que pode contribuir para a sustentabilidade financeira da empresa. As operações serão centralizadas em hubs estratégicos, como os aeroportos de Viracopos, Confins e Recife. A conclusão do processo de recuperação judicial está prevista para fevereiro de 2026, momento em que a empresa espera estar em uma posição mais sólida. Além das mudanças nas rotas e na frota, a Azul planeja implementar melhorias no serviço a bordo, visando oferecer uma experiência mais atrativa aos passageiros.

Outro aspecto importante da reestruturação é a ênfase em receitas auxiliares, que incluirão a cobrança por bagagens. A companhia também está buscando um financiamento de US$ 1,6 bilhão, o que ajudará a eliminar mais de US$ 2 bilhões em dívidas acumuladas.

