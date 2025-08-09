Ato ecumênico da tragédia da Voepass é marcado por cartas de saudade, homenagens e orações

Evento, marcado por forte emoção e saudade, relembrou os 58 passageiros e 4 tripulantes que perderam a vida no acidente

Reprodução/Youtube/JOvemPanNews Familiares se reúnem em Vinhedo para homenagear vítimas da tragédia da Voepass



Um ano após a trágica queda do voo 2283 da VoePass, familiares e amigos das 62 vítimas se reuniram, neste sábado (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, para uma cerimônia ecumênica. O evento, marcado por forte emoção e saudade, relembrou os 58 passageiros e 4 tripulantes que perderam a vida no acidente. Durante a homenagem, foram realizadas orações, lidas cartas e, ao final, uma árvore foi plantada no local para simbolizar a memória das vítimas. As investigações sobre as causas do acidente continuam. Apurações iniciais indicam que a formação de gelo em partes críticas da aeronave pode ter sido um dos fatores que levaram à queda. Uma comissão externa da Câmara dos Deputados também acompanha o caso e deve divulgar um relatório na próxima semana.

Busca por respostas e segurança

A Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283 tem atuado ativamente na busca por respostas, justiça e apoio às famílias. Além disso, uma comissão externa na Câmara dos Deputados acompanha as investigações e deve analisar na próxima semana um relatório que questiona a autorização para a decolagem do avião em meio a condições meteorológicas adversas.

Para os familiares, a dor da perda é diária e a luta é para que tragédias como essa não se repitam. “Hoje eu luto para que nenhuma outra Liz [sua filha, uma das vítimas] seja colocada na situação que a minha filha foi. Para que a gente possa pegar um avião e ter segurança”, declarou Adriana Ibba, mãe de uma das vítimas.