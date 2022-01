Balança comercial brasileira bate recorde em 2021 ao registrar superávit de US$ 61 bilhões

Saldo é resultado de US$ 280 bilhões em exportações e US$ 219 bilhões em importações; indústria da extração puxa desempenho positivo

SÉRGIO CASTRO/ESTADÃO CONTEÚDO Balança comercial brasileira registra novo superávit em 2021 em meio ao processo de recuperação da economia global



A balança comercial brasileira fechou 2021 com superávit de US$ 61 bilhões, o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior nesta segunda-feira, 3. O superávit é registrado quando o número de importações é maior que o de exportações. O resultado superou o pico de US$ 56 bilhões registrado em 2017 e representa avanço de 21% ante 2020, quando o saldo entre importações e exportações fechou positivo em US$ 50,4 bilhões. O saldo do ano passado é resultado de US$ 280,4 bilhões em exportações — também recorde para o período —, e US$ 219,4 bilhões em importações, o melhor desempenho desde 2014. Na média diária, o país registrou 34% de avanço nas vendas de produtos no mercado internacional, enquanto as compras tiveram avanço de 38%, informou o Ministério da Economia.

O resultado positivo no ano foi puxado pela alta de 62% da indústria extrativa em meio a disparada do preço de commodities como o petróleo e o minério de ferro. A indústria de transformação registrou alta de 26%, enquanto o agronegócio teve aumento de 22%. Apesar do resultado recorde, o desempenho veio abaixo do projetado pela Secretaria de Comércio Exterior, que estimava saldo de US$ 70,9 bilhões. Para este ano, os técnicos da equipe econômica estimam que a balança comercial feche com superávit de US$ 79,4 bilhões — aumento de 30% em comparação com 2021.