Balança comercial registra superávit de US$ 1,02 bilhão na primeira semana de outubro

Comparando com o mesmo período do ano anterior, a corrente de comércio cresceu 5,8%; importações apresentaram um aumento de 16,5%

Na primeira semana de outubro de 2024, a balança comercial do Brasil apresentou um superávit de US$ 1,02 bilhão, com uma corrente de comércio totalizando US$ 10,118 bilhões. As exportações somaram US$ 5,6 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 4,5 bilhões, evidenciando um desempenho positivo nas transações externas. No acumulado do ano, as exportações brasileiras atingiram US$ 261 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 200,9 bilhões.

Esse cenário resultou em um saldo positivo de US$ 60,1 bilhões e uma corrente de comércio de US$ 461,9 bilhões, refletindo um crescimento significativo nas atividades comerciais do país. Durante a primeira semana de outubro, a média diária das exportações foi de US$ 1,39 bilhão. Em contrapartida, as importações apresentaram um aumento de 16,5%, com uma média de US$ 1,14 bilhão.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, a corrente de comércio cresceu 5,8%, indicando uma recuperação nas transações comerciais. Analisando o desempenho por setores, as exportações do setor agropecuário sofreram uma queda de US$ 82,96 milhões, representando uma diminuição de 27,1%. Por outro lado, a indústria extrativa teve um crescimento de US$ 32,79 milhões, equivalente a 9,2%, enquanto a indústria de transformação também apresentou um aumento de US$ 23,84 milhões, ou 3,2%.

No que diz respeito às importações, o setor agropecuário registrou um crescimento de US$ 1,89 milhões, ou 11,3%. Em contraste, a indústria extrativa viu uma queda de US$ 12,11 milhões, representando uma diminuição de 14,9%. A indústria de transformação, por sua vez, teve um aumento significativo de US$ 177 milhões, o que corresponde a 20,3%.

