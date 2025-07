Balança Comercial registra superávit de US$ 1,3 bilhão na primeira semana de julho

No acumulado do ano, as exportações somam US$ 171,8 bilhões, enquanto as importações atingem US$ 140,4 bilhões, resultando em um saldo positivo de US$ 31,39 bilhões

Daniel Dan/unsplash Exportações alcançaram US$ 5,93 bilhões e importações totalizando US$ 4,6 bilhões



Na primeira semana de julho, a Balança Comercial do Brasil apresentou um superávit de US$ 1,3 bilhão, com exportações alcançando US$ 5,93 bilhões e importações totalizando US$ 4,6 bilhões. No acumulado do ano, as exportações somam US$ 171,8 bilhões, enquanto as importações atingem US$ 140,4 bilhões, resultando em um saldo positivo de US$ 31,39 bilhões e uma corrente de comércio de US$ 312,2 bilhões. Ao comparar os dados da primeira semana de julho de 2025 com o mesmo período de 2024, observa-se um aumento de 10,6% nas exportações e um crescimento de 14,3% nas importações. A média diária da corrente de comércio foi de US$ 2,639 bilhões, com um saldo médio diário de US$ 325,31 milhões, refletindo um crescimento de 12,2% em relação ao ano anterior.

No que diz respeito ao desempenho das exportações até a primeira semana de julho de 2025, a Indústria Extrativa registrou um crescimento significativo de 24,4%, enquanto a Indústria de Transformação também teve um aumento de 15,2%. Por outro lado, a Agropecuária enfrentou uma queda de 13,8% em suas exportações. As importações, por sua vez, mostraram um crescimento de 2,9% no setor Agropecuário e um aumento de 16,6% na Indústria de Transformação. No entanto, a Indústria Extrativa apresentou uma redução de 6,4% nas importações, indicando uma variação nas dinâmicas de comércio exterior do país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA