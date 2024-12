Banco Central anuncia leilão de dólares à vista para esta quinta-feira

Pregão permitirá a venda de até US$ 3 bilhões, visando estabilizar a moeda nacional em meio a flutuações no mercado; operação ocorrerá entre 9h15 e 9h20

Pexels/Towfiqu barbhuiya Na última sessão, a cotação do dólar comercial subiu 1,87%, alcançando R$ 6,1855



O Banco Central do Brasil programou um leilão extraordinário para a venda de dólares no mercado à vista, que ocorrerá na próxima quinta-feira (26), entre 9h15 e 9h20. A operação permitirá a venda de até US$ 3 bilhões, uma medida que visa estabilizar a moeda nacional em meio a flutuações no mercado. Recentemente, o dólar à vista apresentou uma alta significativa, encerrando as negociações com um aumento de quase 2%. Esse movimento é atribuído ao fortalecimento da moeda americana em nível global, além das expectativas de que o Federal Reserve continuará adotando uma postura conservadora em relação à política monetária. Na última sessão, a cotação do dólar comercial subiu 1,87%, alcançando R$ 6,1855. Durante o dia, a moeda norte-americana variou, atingindo uma mínima de R$ 6,1091 e uma máxima de R$ 6,2003, refletindo a volatilidade do mercado cambial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira