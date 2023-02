Banco Central aumenta projeção para o IPCA de 2023 pela 8ª vez consecutiva

De acordo com o Boletim Focus, também houve aumento na previsão do percentual para 2024 e para o Produto Interno Bruto

Itaci Batista/Estadão Conteúdo Na semana anterior, Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano



A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2023 foi elevada pela oitava vez consecutiva, de acordo com o Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 6, pelo Banco Central. Segundo especialistas do mercado financeiro, a expectativa é de que a inflação feche o ano 5,78%. Anteriormente, o boletim estimava uma taxa de 5,74% para 2023. Já em relação a 2024, também houve aumento na projeção, que foi de 3,9% para 3,93%. Esta é a terceira semana consecutiva em que há aumento na previsão para o próximo ano. A previsão para a taxa Selic foi mantida em 12,5%, percentual abaixo dos atuais 13,75%. Porém, para 2024, a nova projeção para a taxa básica de juros é de 9,75%. Na semana anterior, o Boletim Focus estimava que o valor seria 9,5%. O dólar se manteve no mesmo patamar com a cotação de R$ 5,25. As perspectivas para a balança comercial e o investimento estrangeiro direito também permaneceram iguais. Já a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) teve leve alta, indo de 0,8% para 0,879%.