Prévia da inflação acelera e fica em 0,55% em janeiro; acumulado dos últimos 12 meses cai

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação no Brasil, foi de 0,55% em janeiro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 24. Em relação a dezembro, o indicador acelerou, já que atingiu a marca de 0,52% no último mês do ano passado. Houve uma ligeira desaceleração do índice em relação ao mesmo mês de 2022, quando a prévia ficou em 0,58%. Por outro lado, o acumulado dos últimos 12 meses desacelerou de 5,9% para 5,87%. Segundo o IBGE, os nove grupos de produtos e serviços tiveram aumento na média de preços. Os maiores impactos no IPCA-15 vieram da Saúde e cuidados pessoais e da Alimentação e bebidas, com cada um influenciando 0,14 ponto percentual (p.p.) e 0,12 p.p.. Por outro lado, a maior alta foi no grupo de Comunicação, que cresceu 2,36%, com impacto de 0,11 p.p. no índice.