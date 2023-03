Banco Central contabiliza R$ 6 bilhões esquecidos no Sistema Valores a Receber; saiba como consultar

Maioria dos beneficiários possui até R$ 10 a receber, seguido daqueles com valores entre R$ 100 e R$ 1.000 esquecidos; saques serão disponibilizados na terça-feira, 7

Stevepb/Pixabay Estão disponíveis aproximadamente R$ 6 bilhões a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs



Na terça-feira, 28, o Banco Central reabriu a consulta do Sistema Valores a Receber (SVR) e informou que há mais R$ 3,1 bilhões esquecidos em contas bancárias de 28,3 milhões de beneficiários. Além disso, R$ 2,1 bilhões estão disponíveis para saque em administradoras de consórcios e cerca de R$ 750 milhões em outras instituições. Os saques estarão disponíveis a partir de terça-feira, 7. O órgão também informou que R$ 29,2 milhões de pessoas possuem até R$ 10 a receber e mais de 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100 e R$ 1.000 esquecidos. É possível realizar a consulta de valores a receber pelo site da instituição. No fim de 2022, o Banco Central anunciou o projeto de montar um banco de dados com todos os tipos de valores a devolver. No caso de pessoas falecidas, será possível que herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais consultem valores a receber em nome da pessoa falecida e checar instruções para o resgaste. De acordo com o BC, o estoque de valores a devolver está acumulado em R$ 4,6 bilhões, referentes a 32 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

Além disso, estarão disponíveis para consulta contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível e outras situações que ensejam valores a devolver reconhecidas pelas instituições. “As instituições já devolveram R$ 2,36 bilhões para 7,2 milhões de pessoas físicas e 300 mil pessoas jurídicas. Desse total, R$ 321 milhões foram devolvidos via Pix a 3,7 milhões de beneficiários que clicaram diretamente no sistema para solicitar os valores. O restante foi devolvido mediante contato prévio do beneficiário com a instituição, por telefone, e-mail, agência ou outros canais de atendimento”, informou o Banco Central.