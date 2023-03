Com alta de 4,2%, setor de serviços puxa crescimento do PIB em 2022

De acordo com o IBGE, todas as atividades do segmento tiveram desempenho positivo, com destaque para transporte, armazenagem e correio

Danilo Verpa/Folhapress Consumo das famílias encerrou 2022 com alta acumulada de 4,3%, aquecendo setor de serviços



O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 foi puxado principalmente pela alta de 4,2% no setor de serviços. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira, 2, todas as atividades do segmento cresceram no último ano. Segundo o Ministério da Fazenda, o setor foi estimulado por reajustes nos valores do programa de transferência de renda, liberação do FGTS e

pelo crescimento da massa salarial ao longo do ano. Outras atividades de serviços tiveram alta de 11,1%, enquanto transporte, armazenagem e correio cresceram 8,4%. Informação e comunicação também registrou aceleração de 5,4%, enquanto atividades imobiliárias acumularam alta de 2,5%. Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade sociais melhoraram em 1,5% a arrecadação. Já o comércio teve crescimento de 0,8% no ano, enquanto atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados tiveram alta de 0,4%. Além disso, no setor externo, as exportações de bens e serviços cresceram 5,5%, enquanto as importações subiram 0,8%. Nas outras áreas, houve alta de 1,6% da indústria e queda de 1,7% na agropecuária.