Banco Central dos EUA mantém taxa de juros no maior patamar histórico em 22 anos pela 2ª vez consectutiva

Comitê avaliou que a atividade econômica se expandiu a um ritmo forte no terceiro trimestre, com geração de emprego em ritmo moderado e desemprego baixo, contudo a inflação continua elevada

O Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) decidiu manter a taxa de juros dos EUA para o intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano nesta quarta-feira, 1º. Esta é a segunda manutenção consecutiva desde que o órgão decidiu aumentar o percentual em julho. Este é o maior patamar da taxa de juros norte-americana em 22 anos. A última vez que os juros norte-americanos foram a 5,5% foi em 2001. O comitê avaliou que a atividade econômica se expandiu a um ritmo forte no terceiro trimestre, com geração de emprego em ritmo moderado e desemprego baixo. “A inflação continua elevada. O sistema bancário dos EUA é sólido e resiliente. Condições financeiras e de crédito mais rigorosas para as famílias e as empresas poderão pesar sobre a atividade econômica, as contratações e a inflação. A extensão destes efeitos permanece incerta. O Comitê continua muito atento aos riscos de inflação”, afirmou o órgão.

Na última reunião, realizada em setembro, o órgão decidiu manter os juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%, após a elevação de julho. Em 2001, foi a última vez que os juros foram a 5,5%. Contudo, o Fed já havia analisado a possibilidade de novas altas para garantir que a inflação permaneça em patamares baixos. Em junho, a autoridade monetária havia interrompido o ciclo de alta da taxa de juros, após dez elevações consecutivas.