Lula comemora crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB)

Produto Interno Bruto cresceu 1,4% no 2º trimestre de 2024, uma alta de 3,3% em relação a um ano atrás; Lula afirmou que, além disso, ‘qualidade de vida melhorou’

Ricardo Stuckert / PR A surpresa do segundo trimestre é reforçada porque os efeitos da tragédia do Rio Grande Sul foram superados de forma rápida.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou o avanço de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) na comparação com os três primeiros meses do ano. O número foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (3). “Mais uma notícia boa para a economia. O PIB cresceu 1,4% no 2º trimestre de 2024, uma alta de 3,3% em relação a um ano atrás. Crescimento que se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. Sem bravata e mentiras. É isso que importa”, escreveu Lula, em publicação na rede social Threads nesta terça-feira.

O desempenho do PIB entre abril e junho veio dentro do esperado pelas projeções do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo variava de alta de 0,4% a 1,6%, mas acima da mediana (0,9%). Na comparação com o mesmo período de 2023, a economia brasileira cresceu 3,3%. O número do primeiro trimestre deste ano foi revisado de alta de 0,8% para 1%. Os números do segundo trimestre reforçam um cenário que vem sendo observado ao longo das últimas leituras do IBGE: a economia brasileira tem mostrado mais força do que o esperado pelos analistas. E a surpresa do segundo trimestre é reforçada porque os efeitos da tragédia do Rio Grande Sul foram superados de forma rápida.

