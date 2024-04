Banco Central faz primeira intervenção no câmbio durante novo governo Lula após dólar chegar a R$ 5,05

Ação consiste em um leilão adicional de até 20 mil contratos de swap cambial, equivalente a US$ 1 bilhão, para prover proteção contra variações excessivas da moeda americana

ANDRÉ RIBEIRO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen



O Banco Central anunciou sua primeira intervenção no câmbio desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o dólar fechar em R$ 5,05. A ação consiste em um leilão adicional de até 20 mil contratos de swap cambial, equivalente a US$ 1 bilhão, para prover proteção contra variações excessivas do dólar em relação ao real (hedge cambial) e garantir liquidez ao mercado doméstico. Essa medida busca manter o funcionamento regular do mercado de câmbio diante dos efeitos do resgate do título de NTN-A3 (Nota do Tesouro Nacional) previsto para o dia 15 de abril. O swap cambial é uma ferramenta usada pelo Banco Central para injetar dólares no mercado futuro e proteger quem compra em caso de desvalorização do real.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os contratos ofertados têm vencimentos em 2 de janeiro de 2025 e 1º de abril de 2025, equivalendo a cerca de US$ 3,7 bilhões nos valores atuais. O BC aceitará propostas das instituições financeiras entre 12h30 e 12h40, com o resultado divulgado posteriormente. Além desse leilão, a autoridade monetária realizará um leilão tradicional de até 16 mil contratos (US$ 800 milhões) em rolagem de instrumentos existentes no mercado. O dólar encerrou esta segunda-feira cotado a R$ 5,058, influenciado pela alta dos títulos do Tesouro americano e pela baixa liquidez devido ao feriado na Europa. Essas intervenções visam estabilizar o mercado cambial diante das flutuações recentes.