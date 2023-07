Banco Central norte-americano irá lançar ‘Pix’ dos Estados Unidos

Federal Reserve anunciou que pretende disponibilizar sistema de pagamentos instantâneos para que norte-americanos transfiram dinheiro em segundos de forma gratuita

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Está confirmada a participação de grandes bancos como JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon e US Bancorp



O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve anunciou que pretende lançar um sistema de pagamentos instantâneos online similar ao Pix. Nomeado de FedNow, o serviço permitirá que norte-americanos transfiram dinheiro em segundos, a qualquer hora do dia, de forma gratuita. O objetivo é eliminar prazo para envio e recebimento de dinheiro nos EUA. O órgão afirmou que a nova funcionalidade será lançado com a certificação de 41 bancos e 15 provedores de serviços. Está confirmada a participação de grandes bancos como JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon e US Bancorp. Contudo, o Federal Reserve também pretender integrar mais instituições financeiras e cooperativas de crédito. O FedNow irá concorrer com outros sistemas do setor privado, como a rede RTP da The Clearing House. Por conta disso, os bancos inicialmente questionaram a medida, afirmando que a funcionalidade já existia no mercado. O BC norte-americano já conta com um sistema de pagamentos instantâneos para empresas, chamado FedWire, mas que só funciona em horário comercial.