Banco Central: Projeção de IPCA 2025 no cenário alternativo salta de 3,1% para 3,4%

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Segundo o BC, o juro neutro brasileiro, que não acelera nem alivia a inflação, é de 4,75%



A projeção do Banco Central para a inflação de 2025 saltou de 3,1% para 3,4% no “cenário alternativo”, demonstrando que, mesmo com a taxa Selic estacionada em 10,5% pelos próximos 17 meses, o IPCA ainda superaria com folga o centro da meta, de 3%. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. Mais cedo, o Federal Reserve (FED, o BC dos Estados Unidos) decidiu manter pela oitava vez consecutiva a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano e a taxa de desconto em 5,5% ao ano. No comunicado divulgado nesta quarta-feira (31), o Copom incluiu no seu horizonte uma projeção para o IPCA no primeiro trimestre de 2026, de 3,2% no cenário alternativo. Essa estimativa sugere que os juros estáveis seriam suficientes para fazer a inflação convergir em um prazo mais longo.

“Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 10,50% a.a. e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.”

O mercado já considerava que as projeções de inflação do Copom deveriam aumentar, na esteira da valorização em torno de 5% do dólar entre a reunião passada e esta, de R$ 5,30 para R$ 5,55. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 também aumentou nos últimos 45 dias, de 3,80% para 3,96%. Ambos os cenários do Copom, de referência e o alternativo, consideram a evolução do dólar conforme a paridade dos preços de petróleo (PPC); os preços do petróleo conforme a curva futura por seis meses e, depois, aumentando 2% ao ano; e a hipótese de bandeira tarifária “verde” em dezembro de 2024 e de 2025.

No cenário de referência, com a trajetória de Selic extraída do Focus, a projeção do BC para o IPCA de 2024 subiu de 4% para 4,2% – aproximando-se do teto da meta, de 4,5%. A estimativa para o IPCA de 2025 avançou de 3,4% para 3,6%. O Copom ainda atualizou a sua projeção de inflação de preços administrados, de 4,4% para 5,0% em 2024 e manteve em 4% para 2025, também no cenário de referência.

Com a decisão de hoje, o Brasil passa a ter um juro real ex-ante – ou seja, descontada a inflação prevista para os próximos 12 meses – de 7,36%, o terceiro maior do mundo, segundo levantamento do site MoneyYou. O País está atrás apenas da Turquia (12,13%) e Rússia (7,55%). A média das 40 economias pesquisadas é de 0,63%. Segundo o BC, o juro neutro brasileiro, que não acelera nem alivia a inflação, é de 4,75%.

