Banco Central deve manter taxa básica de juros em 10,5% ao ano nesta quarta-feira

Comitê de Política Monetária do BC se reúne hoje, e resultado deve sair após às 18h; após sete cortes consecutivos, Selic foi mantida no último encontro

Raphael Ribeiro/BCB A decisão do Copom será acompanhada de perto pelo mercado financeiro



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nesta quarta-feira (31) com a expectativa de que a taxa básica de juros seja mantida no atual patamar de 10,5%. Essa previsão é amplamente compartilhada pelo mercado financeiro, que espera a manutenção da taxa no mesmo valor do mês anterior. Caso essa expectativa se confirme, a Selic permanecerá no menor nível desde fevereiro de 2022, ou seja, há cerca de dois anos e meio. O resultado da reunião do Copom deve ser anunciado após as 18h. A trajetória de queda da Selic inclui sete cortes consecutivos, que reduziram a taxa de 13,75% para 10,5% em junho. A taxa foi mantida nesse nível em junho e agora se espera uma segunda manutenção, consolidando o valor atual. A última decisão do BC suscitou uma série de críticas por parte do governo federal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão do Copom será acompanhada de perto pelo mercado financeiro e pelos analistas econômicos, que aguardam a confirmação da manutenção da taxa. A continuidade desse patamar pode ter implicações significativas para a economia, influenciando desde os investimentos até o consumo. A manutenção da Selic em 10,5% é vista como uma medida para estimular a economia, mantendo o custo do crédito mais baixo e incentivando o consumo e os investimentos. No entanto, a decisão também leva em conta a necessidade de controlar a inflação, equilibrando o crescimento econômico com a estabilidade dos preços.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini