Banco da Inglaterra sobe juros do Reino Unido em 0,5 ponto percentual, o maior aumento desde 1995

Instituição prevê que país deve passar por cinco trimestres de recessão a partir do último de 2022

Tolga Akmen / AFP Reino Unido também foi afetado pela subida na inflação, que desvalorizou a libra esterlina



O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) elevou a taxa de juros no Reino Unido em 0,5 ponto percentual, o maior aumento desde 1995, para 1,75% ao ano. Agora, a taxa está no nível mais alto desde o fim de 2008. A medida visa combater a inflação no país, atualmente em 9,4% no acumulado de 12 meses, muito acima da meta de 2% estipulada pela instituição. Dos nove membros do comitê de política monetária, apenas um foi contra a subida nos juros. Segundo comunicado do BoE, as pressões inflacionárias no Reino Unido e restante da Europa se intensificaram desde a reunião de maio, refletindo um avanço de quase o dobro dos preços de gás no atacado devido à redução da oferta de gás da Rússia. A alta nos preços de energia reduz o poder de compra das famílias britânicas e impulsiona a inflação no curto prazo. O comitê ainda estimou que a inflação deve seguir crescendo e atingir 13% no quarto trimestre de 2022, continuar em níveis elevados em 2023 e apenas em 2024 voltar à meta de 2%. O Banco da Inglaterra alertou que o país deve enfrentar um longo período de baixo crescimento econômico como efeito da alta de juros – seriam cinco trimestres de recessão, iniciados no último de 2022. Analistas financeiros esperam nova alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, em setembro.