Petrobras anuncia redução de R$ 0,20 no preço do litro de diesel vendido às distribuidoras

Empresa estima que redução no valor cobrado ao consumidor será de R$ 0,18 por litro na bomba

GABRIEL BASTOS/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/07/2022 Preço do óleo diesel é importante para a inflação já que a maior parte dos produtos é transportado por caminhões no Brasil



A Petrobras anunciou nesta quinta, 4, uma redução no preço do óleo diesel cobrado às distribuidoras que terá efeito a partir de sexta, 5: o litro do combustível passará a custar R$ 5,41, ao invés de R$ 5,61. A empresa estima que isso signifique uma queda de R$ 0,18 por litro no preço cobrado aos consumidores na bomba, levando em conta a mistura de obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do que é vendido nos postos. Hoje, a média é de R$ 5,05, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e passará a ser de R$ 4,87, também na média. De acordo com a Petrobras, a redução “acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.