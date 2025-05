Banco do Brasil vai oferecer Pix automático a clientes PF e PJ a partir de 29/5

O lançamento oficial da modalidade foi marcado pelo Banco Central para 16 de junho; para usar o serviço, empresas devem ativar um convênio com o BB

O Banco do Brasil informou nesta sexta-feira (23), que vai oferecer a funcionalidade Pix Automático a todos os seus clientes pessoa física (como usuário pagador) e jurídica (como recebedor) a partir da próxima quinta-feira (29). O lançamento oficial da modalidade foi marcado pelo Banco Central para 16 de junho.

“O BB é a primeira instituição financeira a completar a fase de testes junto ao Banco Central, com 100% de aderência”, diz o banco, em nota. “A solução permite o pagamento automático de compromissos recorrentes, como mensalidades escolares, academias, contas de serviços e assinaturas, com base nas funcionalidades do Pix.”

Para usar o serviço, empresas devem ativar um convênio com o BB, que permitirá a gestão dos recebimentos por meio do internet banking. O cliente pagador vai receber uma notificação de autorização. Uma vez autorizada, a cobrança passa a ser realizada automaticamente, com valores fixos ou variáveis. Há também opção de ativação por meio de QR Code.

Clientes recebedores terão prazo de 90 dias antes da data do débito para envio da agenda de pagamentos. Como hoje o prazo é de dez a dois dias antes do vencimento, as empresas vão poder programar suas cobranças com mais antecedência, explica o banco.

“A ampliação do Pix Automático é um avanço importante na democratização dos meios de pagamento no país. Ao contemplar empresas de pequeno porte e oferecer uma solução acessível a diversos segmentos, tornamos mais simples e segura a gestão de cobranças recorrentes. Participar ativamente da construção dessa funcionalidade, ao lado do Banco Central, reforça nosso compromisso em estar cada vez mais próximos na vida das pessoas”, diz a gerente executiva de Meios de Pagamentos do BB, Dione Cordioli, em nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório