Paes se irrita com PT por divergências sobre segurança pública e crise afeta alianças políticas no Rio

ÉRICA MARTIN/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes tem planos de concorrer ao governo do Rio de Janeiro em 2026



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, manifestou descontentamento em relação ao PT devido a divergências sobre questões de segurança pública. A insatisfação surgiu após dois vereadores do partido, Leonel de Esquerda e Maíra do MST, se posicionarem contra a proposta de criação de um núcleo armado da Guarda Municipal. Paes, que tem planos de concorrer ao governo do estado em 2026, já enfrenta desafios na construção de alianças, mesmo contando com o apoio programático do partido. A reação de aliados de Paes foi imediata, com Pedro Paulo, um de seus principais apoiadores, expressando sua frustração nas redes sociais. Ele enfatizou a importância da lealdade ao governo de Lula, mesmo diante de descontentamentos internos. Essa situação revela a tensão crescente entre o prefeito e o PT, que pode impactar suas futuras articulações políticas.

A direção estadual do PT, embora mantenha uma postura favorável a Paes, reconhece a necessidade de um diálogo mais maduro sobre segurança pública. Washington Quaquá, que é prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, criticou a atitude de Pedro Paulo, pedindo um maior respeito e unidade entre os membros do partido, especialmente com as eleições de 2026 se aproximando. Pesquisas internas sugerem que a relação de Paes com o presidente Lula pode ser um fator complicador para sua candidatura no Rio de Janeiro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA