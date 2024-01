Banco Nacional Suíço anuncia prejuízo e não pagará dividendos em 2023

Em 2022, instituição havia registrado um déficit muito maior, com uma perda líquida de 132,5 bilhões de francos suíços

Fabrice Coffrini/AFP Uma fotografia mostra uma placa do Banco Nacional Suíço (SNB) com efeito de zoom durante uma assembleia geral de acionistas do banco central suíço em Berna, em 28 de abril de 2023.



O Banco Nacional Suíço (SNB), que é o banco central da Suíça, anunciou que não pagará dividendos referentes ao ano de 2023, devido a um segundo ano consecutivo de prejuízos. De acordo com a autoridade monetária, o banco teve um prejuízo preliminar de aproximadamente 3 bilhões de francos suíços (equivalente a US$ 3,5 bilhões de dólares). Essa perda impede a distribuição de lucros tanto para os acionistas quanto para a confederação suíça e os cantões ou estados individuais. No ano anterior, em 2022, o SNB já havia registrado um déficit muito maior, com uma perda líquida de 132,5 bilhões de francos suíços. Para tentar combater a inflação, o banco aumentou sua taxa de juros duas vezes ao longo de 2023, elevando-a para 1,75%. No entanto, mesmo com essas medidas, o banco não conseguiu reverter a situação e obteve mais um ano de prejuízos.

Além disso, o setor de fundos de investimento também enfrentou dificuldades em 2023. De acordo com dados, houve uma saída líquida de R$ 127,9 bilhões ao longo do ano. Essa situação reflete a falta de confiança dos investidores e a busca por alternativas mais seguras diante do cenário econômico desafiador. Diante desses resultados negativos, o Banco Nacional Suíço terá que lidar com as consequências financeiras e buscar estratégias para reverter a situação nos próximos anos. A falta de distribuição de dividendos afeta não apenas os acionistas, mas também a confederação suíça e os cantões ou estados individuais, que contavam com esses recursos para suas finanças. A expectativa agora é que o banco adote medidas para reequilibrar suas contas e buscar a recuperação econômica.