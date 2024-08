Bares e restaurantes esperam alta de 20% no faturamento em Dia dos Pais

Crescimento é especialmente bem-vindo, considerando que aproximadamente 60% das empresas do setor operaram sem gerar lucro em junho

Embora o Dia dos Pais não seja tão lucrativo quanto o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães, ainda representa uma oportunidade significativa



O setor de bares e restaurantes no Brasil está otimista em relação ao faturamento no próximo Dia dos Pais, que será celebrado no domingo (11). De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), cerca de 60% dos estabelecimentos esperam um aumento de até 20% nas receitas. Este crescimento é especialmente bem-vindo, considerando que aproximadamente 60% das empresas do setor operaram sem gerar lucro em junho. A pesquisa da Abrasel revela que quase 40% das empresas conseguiram apenas equilibrar suas contas no mês passado, enquanto mais de 20% registraram prejuízos. Além disso, quase 30% das empresas estão endividadas, devendo encargos trabalhistas e previdenciários ou estando em atraso com taxas municipais. Mais de 20% dos estabelecimentos também têm dívidas com fornecedores ou estão com o aluguel atrasado.

O presidente da Abrasel, Paulo Solmu, destacou que, embora o Dia dos Pais não seja tão lucrativo quanto o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães, ainda representa uma oportunidade significativa de aumento no faturamento. A data é vista como uma chance para os estabelecimentos atraírem mais clientes e, consequentemente, melhorarem suas receitas em um período de dificuldades financeiras. A pesquisa também indica que quase 80% dos bares e restaurantes planejam abrir no próximo domingo, esperando atrair clientes que desejam comemorar a data especial.

