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BC decreta liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo

Instituição estava sob Regime de Administração Especial Temporário (Raet) desde 18 de novembro de 2025, quando o Master foi liquidado pelo Banco Central

  • Por Jovem Pan
  • 17/03/2026 09h01
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Marcello Casal Jr / Agência Brasil Banco Central (BC) Banco Master decreta liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo

O Banco Central decretou nesta terça-feira (17) a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo S.A. A instituição estava sob Regime de Administração Especial Temporário (Raet) desde 18 de novembro do ano passado, quando o Master foi liquidado. O Raet tinha duração de 120 dias e venceria nesta quarta-feira (18).

“O prazo fixado para o Raet vence em 18 de março de 2026 e o relatório do administrador do regime foi apresentado em 12 de março de 2026, indicando que, com a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira, por meio do Ato do Presidente nº 1.376, de 21 de janeiro de 2026, não mais subsistem motivos para o prosseguimento do Raet do Banco Master Múltiplo”, disse o BC, em nota.

O Banco Master Múltiplo havia sido poupado da liquidação em novembro, na tentativa de viabilizar a venda do Will Bank – que acabou liquidado em 21 de fevereiro. Essa era a última instituição do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidada.

“O BC continua adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. A indisponibilidade dos bens dos controladores e dos administradores decorrentes da decretação do Raet é mantida com a decretação da liquidação extrajudicial”, disse o BC.

Liquidante

O Banco Central nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante do Banco Master Múltiplo S.A. A empresa e seu sócio, o ex-servidor do BC Eduardo Félix Bianchini, já são responsáveis pela liquidação das demais instituições do conglomerado Master.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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