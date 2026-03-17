INSS: Mendonça impõe tornozeleira à deputada do MDB em operação da PF

Ação da Polícia Federal mira descontos ilegais em benefícios previdenciários; Gorete Pereira (MDB-CE) está entre os alvos

Cleia Viana / Câmara dos Deputados Deputada federal Gorete Pereira (PL-CE)



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (17) a Operação Indébito, desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em milhares de aposentadorias e pensões. A deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE) é um dos alvos. Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator da Sem Desconto na Corte.

Policiais federais e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas, no Ceará e no Distrito Federal.

A nova frente da investigação quer esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

O que diz a deputada

Em nota, a deputada Gorete Pereira disse que não praticou qualquer “ato ilícito” e que sua trajetória sempre foi “pautada pela integridade”. Leia a nota na íntegra:

A deputada federal Gorete Pereira reitera que não praticou qualquer ato ilícito e que as informações divulgadas não refletem a realidade dos fatos.

Sua trajetória pública de mais de 40 anos sempre foi pautada pela integridade.

A parlamentar informa que sua defesa já analisa o teor da decisão.

O advogado Dr. Waldir Xavier se manifestará oportunamente após análise detalhada do caso.

Confiante no devido processo legal, a deputada reafirma seu compromisso com a legalidade e a transparência.

*Com informações do Estadão Conteúdo