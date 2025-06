BC dos EUA mantém taxa de juros inalterada na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano

Presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa em breve para comentar sobre a decisão monetária; foi a quarta vez seguida que o comitê optou por não alterar o referencial de juros

Jim Lo Scalzo/EFE A decisão foi divulgada em comunicado no período da tarde desta quarta-feira (18)



O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve inalterada a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano. A decisão foi divulgada em comunicado no período da tarde desta quarta-feira (18). O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa em breve, às 15h30 (de Brasília), para comentar sobre a decisão monetária.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias