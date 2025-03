BC não pode ‘dar cavalo de pau’, diz Haddad sobre nova alta dos juros

Ministro defendeu o atual presidente da instituição, Gabriel Galípolo, ressaltando que a nova administração enfrenta desafios herdados da gestão anterior

Reprodução/YouTube Haddad destacou que o Banco Central deve agir sempre que a inflação ultrapassar os limites definidos pelo Conselho Monetário Nacional



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quinta-feira (20) que o Banco Central possui a responsabilidade de controlar a inflação e está se empenhando em estabelecer uma meta desafiadora. Ele defendeu o atual presidente da instituição, Gabriel Galípolo, em relação ao aumento das taxas de juros, ressaltando que a nova administração enfrenta desafios herdados da gestão anterior.

“Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Um novo presidente, com os novos diretores, eles têm uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes”, disse Haddad em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

Haddad destacou que o Banco Central deve agir sempre que a inflação ultrapassar os limites definidos pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central estabelecida pela instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo.

Recentemente, a projeção de inflação para 2025 foi ajustada de 5,2% para 5,1%, embora ainda permaneça acima do limite superior da meta. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar a taxa Selic de 13,25% para 14,25% ao ano, indicando que novos aumentos nas taxas de juros são esperados na próxima reunião.

As expectativas de inflação têm se deteriorado, dificultando a aproximação da inflação à meta estabelecida. Além disso, há apreensão em relação à política fiscal mais expansiva do governo Lula. O governo apresentou medidas para estimular a economia, como a criação de um novo modelo de consignado privado e a liberação do saldo do FGTS.

Entretanto, existe preocupação com a resistência do Congresso em relação à proposta de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, o que pode impactar ainda mais as expectativas econômicas. A situação atual exige atenção redobrada para que as metas de inflação sejam cumpridas e a estabilidade econômica seja mantida.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos