‘Se destruir floresta, não vai vender’, diz Alckmin no Amazonas

Vice-presidente da República esteve presente na Zona Franca de Manaus, onde participou do anúncio de investimentos para o Estado do Amazonas

Reprodução/Jovem Pan News Vice-presidente Geraldo Alckmin visitou a Zona Franca de Manaus nesta terça-feira, 25



O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve presente na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde participou do anúncio de investimentos para o Estado do Amazonas. Na cerimônia, o Centro de Biotecnologia da Amazônia passou a ser responsabilidade da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) e não mais da Suframa. A fundação vai contar com um repasse anual do Governo Federal de quase R$ 12 milhões. O vice-presidente disse que é preciso adotar estratégias para melhorar a logística local: “Nós temos que integrar os vários modais hidroviários. Integrar com o rodoviário, ferroviário, dutoviário, ou aeroviário, integrar estes modais todos. Eu tenho um bom ministro dos Transportes, que é o Renan Filho, eu registrei as duas BRs e vou levar até ele. Em relação ao meio ambiente, eu sou daqueles que acreditam que o desenvolvimento precisa ser sustentável. Nós somos o maior produtor agrícola do mundo, se destruir floresta, não vai vender. É simples assim. Nós temos um parque industrial maravilhoso. Se destruir, não vai vender, não vai ter mercado”.

Após a assinatura do contrato, também ocorreu uma reunião do Conselho de Administração da instituição, que foi presidida por Alckmin. As 42 pautas aprovadas somam investimentos de R$ 7,27 milhões, além da expectativa de criação de mais de 1 mil novos postos de trabalho. “O Estado do Amazonas, por exemplo, é o segundo maior produtor de ar condicionados do mundo. Nós somos líder em produção de motocicleta, líder em produção de celulares. Os grandes players do mercado também querem uma fatia. Naturalmente que há competição por parte de outros Estados e de outras situações, o que acaba fugindo do nosso controle. A gente precisa ter essa relação com o Ministério da Indústria e Comércio e precisa ter essa relação com o Governo Federal, até para que a gente possa dialogar e encontrar um caminho de equilíbrio para preservar o nosso modelo”. Durante a tarde, Alckmin esteve presente na inauguração do Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro), juntamente com sua comitiva e autoridades do Amazonas.

Após a cerimônia, o vice-presidente falou de temas importantes, como as obras de pavimentação na BR-319: “Qual o problema de você pavimentar uma rodovia? Qual o impacto disso? Precisa ser estudado. Para isso, tem o licenciamento ambiental. Você faz o licenciamento exatamente para isso. Tem um impacto? Tem. Como se minimiza esse impacto?”. Alckmin também falou da exploração de potássio que ocorre no município de Autazes, interior do Estado do Amazonas: “Se puder explorar, é ótimo. Eu defendo. Mineração bem feita gera riqueza, emprego e renda (…) Evidente que, agora, tem que fazer preservando a questão de reservas indígenas (…) Vamos trabalhar para haver o entendimento com o Ministério dos Povos Indígenas e também com o Ministério do Meio Ambiente. Hoje em dia é perfeitamente possível conciliar desenvolvimento e sustentabilidade”.