Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre receberão 5G nesta sexta

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador serão as próximas; todas as capitais devem receber até 29 de setembro

EFE/EPA/ANDY RAIN Tecnologia 5G foi implementada e disponibilizada em Brasília no início do mês de julho



As cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa serão as próximas capitais a receberem o sinal de telefonia 5G, na rede de 3,5 gigahertz (GHz), a partir desta sexta, 29, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo o diretor da Anatel, Moisés Moreira, as próximas cidades a receber o sinal serão São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador, onde estão sendo feitos estudos para a implementação da tecnologia, mas ainda não há data prevista para a deliberação. Até agora, apenas Brasília teve a rede 5G instalada, e a previsão é de que todas as capitais estaduais recebam até o dia 29 de setembro. Já para os demais municípios brasileiros, o prazo para a chegada é até 2029. A promessa é de que o 5G seja muito mais rápido do que o 4G atual. Contudo, o 5G oferecido hoje por algumas operadoras utiliza frequências de 4G e antenas 5G, ou seja, não é o 5G puro. Por isso, não é tão rápido quanto será a nova tecnologia quando estiver completamente implementada.