De acordo com a CNC, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram R$ 68 bilhões em apostas esportivas



Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que as plataformas de apostas esportivas podem causar um prejuízo anual de R$ 117 bilhões aos estabelecimentos comerciais no Brasil. A pesquisa, divulgada nesta semana, aponta que o dinheiro investido nessas plataformas deixa de ser gasto no comércio, afetando não apenas as vendas, mas também os custos fixos dos estabelecimentos, como salários, aluguel e contas de água e luz.

De acordo com a CNC, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram R$ 68 bilhões em apostas esportivas, valor que representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e 0,95% do consumo total no período. Esse montante, que poderia ser destinado ao comércio, contribui para a inadimplência das famílias, que acabam cortando gastos essenciais para manter as apostas. A pesquisa também destaca que o público masculino é o principal usuário dessas plataformas, enquanto os cassinos online, que também foram regulamentados, são mais utilizados pelo público feminino.

A regulamentação das apostas esportivas e a preocupação com o endividamento das famílias, inclusive com o uso do dinheiro do Bolsa Família, são temas que têm gerado debates. Especialistas apontam que a questão vai além das apostas, envolvendo aspectos culturais e educacionais da sociedade. A CNC alerta que a situação já se tornou um problema de saúde pública, exigindo uma responsabilidade compartilhada entre governo e sociedade para enfrentar os desafios impostos por essa nova realidade.

