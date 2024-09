Ministra da Saúde classifica vício em apostas online como ‘pandemia’ e busca regulamentação

Nísia Trindade fez uma analogia com a luta contra o tabagismo, ressaltando a necessidade de regulamentação e controle da publicidade relacionada a essas atividades

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, classificou o vício em apostas online como uma verdadeira “pandemia” que requer atenção e ações rigorosas. Em suas declarações, ela fez uma analogia com a luta contra o tabagismo, ressaltando a necessidade de regulamentação e controle da publicidade relacionada a essas atividades. A ministra enfatizou que a situação atual demanda uma abordagem séria e estruturada. Nísia também revelou que um grupo de trabalho está em fase de elaboração de estratégias para enfrentar o problema do abuso em apostas, que tem gerado consequências graves, como questões de saúde mental e endividamento, especialmente entre os jovens. O governo federal está ciente da gravidade do cenário e busca implementar medidas eficazes para mitigar esses impactos.

Recentemente, o Banco Central divulgou dados alarmantes, indicando que beneficiários do Bolsa Família transferiram aproximadamente R$ 3 bilhões para plataformas de apostas apenas no mês de agosto. Essa informação acendeu um sinal de alerta sobre a vulnerabilidade financeira de uma parte da população, que pode estar sendo atraída por promessas de ganhos fáceis. Em resposta a essa situação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que sua pasta está desenvolvendo um sistema de controle que visa restringir o uso de cartões de crédito em apostas. Além disso, o ministério planeja monitorar os CPFs dos apostadores para identificar e coibir possíveis abusos, buscando proteger os cidadãos de práticas prejudiciais e garantir uma maior segurança financeira.

