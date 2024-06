Bitcoin entra em ‘Zona da Banana’ e especialista chama a atenção para criptomoedas que podem transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões

Para Valter Rebelo, especialista em criptoativos da Empiricus, 3 fatores podem abrir espaço para buscar lucros de até R$ 2 milhões no criptomercado

Traxer/Unsplash Ciclos de valorização do Bitcoin costumam ser muito vantajosos não só para a principal criptomoeda do mundo, mas para o mercado como um todo



O Bitcoin parece estar prestes a entrar na “Zona da Banana”. É nisso que acredita o especialista em criptoativos Valter Rebelo, da Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país. Na visão dele, todos os fundamentos, macroeconomia, narrativas e regulação vão de encontro a essa “zona”. Mas o que é a Zona da Banana? E o que isso tem a ver com o Bitcoin, ou mesmo com o mercado de criptomoedas? A Zona da Banana é um “meme” que faz referência aos ciclos de valorização do Bitcoin. O nome é apenas um apelido carinhoso para momentos de inflexão do ciclo, quando costumam ocorrer valorizações espetaculares. Afinal, os ciclos de valorização do Bitcoin costumam ser muito vantajosos não só para a principal criptomoeda do mundo, mas para o mercado como um todo.

Isso porque o Bitcoin costuma ser responsável por levar consigo outras criptomoedas menores — e com potencial de valorização muito maiores do que o dele. Em outras palavras, o termo é uma referência a altseason, período em que o mercado de criptomoedas, sobretudo o de criptomoedas alternativas, costuma ter valorizações superiores às do Bitcoin. Mas caso o “meme” não tenha ficado claro, talvez com a imagem abaixo fique:

Com isso esclarecido, para o especialista existem três grandes motivos para acreditar que esse movimento está acontecendo agora:

Aprovação dos ETFs de Ethereum (ETH) ; Mudanças radicais e positivas no âmbito regulatório e político ; O maior evento de criptomoedas do mundo.

Para Valter Rebelo, aqueles que souberem aproveitar os três gatilhos listados acima, podem ter a oportunidade de mudar de vida financeira com criptomoedas. Ele acredita que, investindo nos ativos certos, há chance de fazer R$ 5 mil investidos se transformarem em até R$ 2 milhões. Ou seja, buscar uma valorização de quase 40.000% com o dinheiro investido.

Mas, antes de explicar o porquê dele estar convicto sobre essa oportunidade de lucros, gostaria de explicar melhor os três gatilhos apontados pelo especialista.

A aprovação dos ETFs de Ethereum é só a ‘ponta do iceberg’?

Nada relevante acontece no mercado de criptomoedas sem barulho, volatilidade e uma “pitada” de surpresas. Há pouco tempo, vivenciamos a maior das novidades no eixo regulatório da história deste mercado. Estou falando da aprovação dos ETFs de Ethereum (ETH). Com isso, instituições financeiras e investidores institucionais poderão ter acesso ao que Valter Rebelo acredita que poderá ser o “petróleo” da economia digital.

Mas e agora, o que acontece? A reação do mercado com a notícia, até o momento em que escrevo essa reportagem, foi mínima. Porém, se tomarmos como referência o Bitcoin (BTC), a reação do mercado após a aprovação dos ETFs foi negativa nas primeiras semanas, como você pode ver nesta imagem:

Mas para Rebelo, isso é temporário. “Acredito que esse também será o caso do ETH. Os ETFs também levarão algumas semanas até serem negociados. Assim que o staking for habilitado, os ETFs de ETH serão altamente vantajosos”, explica. Além disso, ele afirma que espera ver um movimento de valorização dos tokens ligados ao Ethereum nos próximos meses. Ou seja, criptomoedas menores tendem a aproveitar essa aprovação e “surfar” nessa mesma onda. Sendo assim, a aprovação dos ETFs de ETH pode ser só a “ponta do iceberg”…

Mais mudanças estão por vir…

Mas não é só a aprovação de ETFs que está em jogo no âmbito político e regulatório neste momento. Há mais três grandes projetos em tramitação entre o Congresso americano, o Senado e a Casa Branca. E você precisa saber sobre a importância de cada um:

SAB121

SAB121 é uma política contábil controversa da SEC (comissão de valores mobiliários americana). Ela exige que os bancos que mantenham criptoativos em nome de clientes rotulem esses ativos como passivos em seus balanços. Isso limita a disponibilidade desses serviços ao tornar a operação de custódia onerosa. Assim, a anulação desse obstáculo tende a atrair mais investidores, levando maior liquidez e estabilidade para esse mercado.

FIT21

FIT21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) é um projeto de lei que tramita no Congresso dos EUA com o intuito de estabelecer uma estrutura regulatória abrangente para ativos digitais e criptomoedas. A ideia é proporcionar a clareza necessária para a indústria de criptoativos, atualmente em uma “área cinzenta” regulatória. Essa clareza pode incentivar mais inovação, ao fornecer um ambiente regulatório definido para tecnologias de cripto e blockchain.

Não para as CBDCs

Por fim, o Congresso dos EUA também passou um projeto de lei visando impedir o Fed (Banco Central americano) de emitir uma moeda digital do Banco Central, a CBDC. A legislação proíbe a utilização de uma CBCD e também impede que o Fed emita uma CBDC diretamente para indivíduos, garantindo que ele não possa coletar dados pessoais dos americanos, nem utilizar o dinheiro como artifício coercitivo contra os cidadãos.

O maior evento de criptomoedas do mundo

Todas as mudanças regulatórias acima, aprovadas ou em tramitação, têm o poder de virar o jogo para as criptomoedas em um futuro próximo. Estamos falando de levar as criptos a um outro patamar nunca antes visto na história. Ou, segundo Rebelo:

“Estamos vivendo um momento sem precedentes em cripto. Uma mudança de expectativas radical e positiva no âmbito regulatório e político.”

Foi com isso em mente que Valter Rebelo embarcou para o maior evento cripto do mundo. Entre os dias 29 e 31 de maio, ele esteve em Austin, no Texas, com o objetivo de participar do Consensus Festival. Trata-se de um congresso que reúne mais de 500 palestrantes e aborda temas diversos como blockchains, NFTs, DeFis, Web 3.0, metaverso e regulações. O objetivo do especialista foi participar do evento para conhecer os criptoativos com o maior potencial de valorização da atualidade, levando em consideração todo o contexto macroeconômico, político e regulatório que estamos vivendo agora.

E, durante o evento, ele tomou conhecimento sobre criptomoedas com potencial de transformar R$ 5 mil investidos em até R$ 2 milhões. Agora, o especialista pretende reunir seu time para revelar, a todos os interessados, o acesso às criptomoedas que ele conheceu neste evento. O evento de Rebelo está marcado para o dia 26 de junho e será transmitido de forma online e gratuita. Para participar, basta reservar a sua vaga gratuita na transmissão:

TRANSMISSÃO GRATUITA: SAIBA COMO ACESSAR AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM TRANSFORMAR R$ 5 MIL EM ATÉ R$ 2 MILHÕES