Bitcoin supera US$ 123 mil e bate mais um recorde

starline/Freepik Bitcoin alcançou um novo patamar, atingindo a marca de US$ 123.205



O Bitcoin alcançou um novo patamar, atingindo a marca de US$ 123.205, impulsionado por uma recente regulamentação nos Estados Unidos que reconhece a validade das stablecoins vinculadas ao dólar. Essa mudança no cenário regulatório tem gerado um otimismo significativo no mercado de criptomoedas, que agora ultrapassa a impressionante cifra de US$ 4 trilhões. A nova legislação, que conta com o apoio do ex-presidente Donald Trump, tem como objetivo estabelecer uma supervisão mais rigorosa sobre as stablecoins. As projeções indicam que esse mercado, atualmente avaliado em US$ 265 bilhões, pode crescer exponencialmente, alcançando até US$ 3,7 trilhões até o ano de 2030.

Além do Bitcoin, outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, também estão se beneficiando desse movimento, com o Ether, por exemplo, apresentando uma valorização significativa. Atualmente, o Bitcoin representa aproximadamente 60% do valor total do mercado de ativos digitais, consolidando sua posição como a principal criptomoeda. Os investidores estão cada vez mais interessados em fundos de índice de criptomoedas, com destaque para os ETFs de Bitcoin, que atraíram um montante expressivo de US$ 5,5 bilhões apenas no mês de julho.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA