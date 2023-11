BLACK FRIDAY 2023 – AO VIVO: Acompanhe promoções, notícias e denúncias sobre a edição deste ano

Importante data para o setor do comércio deve movimentar cerca de R$ 15 bilhões no Brasil

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Consumidores observam as promoções da Black Friday em loja da Magalu na zona norte de São Paulo



11h45 – Calor influencia consumidor na Black Friday A onda de calor que atingiu o país na última semana reflete na escolha do consumidor nesta Black Friday. De acordo com um levantamento realizado pelo Google, a busca por ar-condicionado, ventilador, climatizador de ar e até tapetes gelados para os bichinhos de estimação. Os dois primeiros ficaram entre os dez termos mais clicados nos últimos dias. E não é por menos. As temperaturas ultrapassaram a casa dos 40ºC e em algumas cidades a sensação térmica chegou na casa dos 60ºc, como no Rio de Janeiro. 10h33 – Procons ampliam fiscalização e alertam consumidores para fraudes Ações em campo e de verificação anterior dos preços, para evitar a maquiagem de valores, têm sido coordenadas nos Estados. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, explicou que força-tarefa é importante evitar fraudes e deu dicas aos consumidores. Leia mais AQUI.

09h00 – Computadores e perfumes apresentam maior queda de preço

Análise da XP Investimentos com base em dados do IBGE (Ídice Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que perfumes (-2,9%) e computadores pessoais (-2,5%) são os itens com as maiores quedas de preço durante a Black Friday. O levantamento usou dados dos eventos realizados entre 2007 e 2022. “Observamos uma redução nos preços em produtos de categorias como mobiliário e vestuário em outros meses do ano, então é preciso avaliar o histórico do produto que o consumidor deseja adquirir para entender se é o melhor momento para comprar”, explica Alexandre Maluf, economista da XP. Já as categorias vestuário e mobiliário e os itens fogão e ar-condicionado foram os que apresentaram maior aceleração da inflação no período.