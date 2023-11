Procons ampliam fiscalização para evitar transtornos na Black Friday e alertam consumidores para fraudes

Ações em campo, verificação anterior dos preços e levantamento de sites não confiáveis estão entre as medidas coordenadas nos órgãos de defesa do consumidor de cada Estado

Esta sexta-feira, 24, promete ser agitada para quem está de olho nas compras de fim de ano. Com a chegada da Black Friday, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) está de olho nos logistas e faz alertas aos consumidores. Ações em campo e de verificação anterior dos preços, para evitar a maquiagem de valores, tem sido coordenadas nos Estados. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, explicou que força-tarefa é importante evitar fraudes e deu dicas aos consumidores: “Importante também verificar a reputação da empresa que está vendendo, se a empresa entrega o produto ou atrasa na entrega, se responde as reclamações e se tem um serviço de atendimento ao cliente eficiente. Essa verificação pode ser feita em sites especializados na internet e principalmente na plataforma consumidor.gov.br”. O Procon-SP tem realizado um levantamento de sites não confiáveis. Ao todo, foram catalogados 78 domínios de empresas que, quando procuradas pelo Procon não se manifestaram, ou até mesmo não foram encontradas. O órgão orienta que os consumidores verifiquem a lista para evitar possíveis golpes.

A advogada especialista em direito do consumidor, Alessandra Calabresi, alertou para os sites falsos que tentam imitar as plataformas tradicionais e para falsas promoções: “Eleva-se esses preços de 30 a 15 dias antes, para depois chegar no preço que a mercadoria já tinha e falar que está vendendo ela com 50%, 60% ou 70% de desconto. Esse é o cuidado que tem que ter, pesquisar quanto custava o produto anteriormente”.

