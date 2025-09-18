BNDES anuncia apoio financeiro de R$ 40 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump

Lançado em 13 de agosto, o plano Brasil Soberano destina-se a empresas exportadoras que estão lidando com tarifas de até 50% sobre seus produtos

Fernando Frazão/Agência Brasil Rio de Janeiro - Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)



Empresas brasileiras que enfrentam dificuldades devido ao aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos agora têm a oportunidade de se inscrever para receber apoio financeiro do plano Brasil Soberano, que conta com um total de R$ 40 bilhões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que disponibilizará R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e R$ 10 bilhões de recursos próprios para ajudar no financiamento de capital de giro e na adaptação das atividades produtivas.

Lançado em 13 de agosto, o plano Brasil Soberano destina-se a empresas exportadoras que estão lidando com tarifas de até 50% sobre seus produtos. Para que o crédito seja concedido, as empresas precisam garantir a manutenção de seus postos de trabalho, uma medida que visa proteger o emprego no setor.

Qualquer empresa, independentemente do seu porte, pode acessar os R$ 30 bilhões, desde que pelo menos 5% de seu faturamento bruto provenha de produtos que estão na lista de tarifas. Já os R$ 10 bilhões disponibilizados pelo BNDES podem ser acessados por empresas que enfrentam qualquer nível de impacto em suas receitas. Para obter os recursos, as empresas interessadas devem verificar sua elegibilidade no site do BNDES e realizar a autenticação na plataforma GOV.BR.

Um estudo realizado pela Amcham Brasil revelou que as exportações de produtos afetados pelo aumento das tarifas caíram 22,4% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior. O tarifaço, que atinge cerca de 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, tem gerado preocupações no setor exportador.

*Reportagem produzida com auxílio de IA