Pacto Global Brasil da ONU leva protagonismo em sustentabilidade a NY

Guilherme Xavier, codiretor executivo do movimento, e Christopher Podgorsk, CEO Latim América da Scania, são os entrevistados do JP Sustentável deste sábado

  • Por Patrícia Costa
  • 18/09/2025 18h49
Beto Barata/PR ONU O evento antecede a Climate Week NYC e coincide com a 80ª Assembleia Geral da ONU, reunindo mais de 300 convidados, entre executivos, especialistas, sociedade civil e autoridades internacionais. Sob o tema “A década da ação: liderança empresarial por um futuro inclusivo e regenerativo”

